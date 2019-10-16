Жителя Тамбовской области будут судить за попытку убить брата

СЕГОДНЯ 12:51 2019-10-16T12:51:46+03:00

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Уваровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела 35-летнего жителя Ржаксинского района. Мужчину обвиняют в покушении на убийство.

В Ржаксинскую районную больницу на «скорой» привезли 39-летнего мужчину с колото-резаным ранением шеи. Следствие установило, что потерпевший был в гостях у родственников. В это время домой вернулся его двоюродный брат. Будучи навеселе, он начал проявлять агрессию, в том числе по отношению к матери.

Потерпевший пытался успокоить брата, завязался конфликт, перешедший в драку. Злоумышленник схватил нож и ударил родственника в шею. Тому удалось выбежать на улицу. Ему оказали помощь, благодаря этому мужчина остался жив.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угрозы убийством, в том числе в адрес своих родителей, - пояснили в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU