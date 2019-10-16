Тамбовчанин занял у знакомой 300 тысяч рублей, которые не собирался отдавать

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-16T12:35:27+03:00

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Неоднократно судимый 28-летний житель Кирсанова осужден за мошенничество в крупном размере. Мужчина совершил новое преступление в период испытательного срока, предыдущую судимость он получил за кражу.

Под видом заёмщика он вошёл в доверие к тамбовчанке и за две недели марта получил от нее в общей сложности 300 тысяч рублей, обещая вернуть их до конца месяца. Но на самом деле выполнять взятые на себя обязательства мошенник не собирался и распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению.

- Мужчина осужден за преступление по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере), - сообщает прокуратура области. - Ему назначено в наказание 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, отменив условное осуждение за предыдущую кражу, суд приговорил тамбовчанина к 3 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU