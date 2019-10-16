Тамбовчанин убил своего знакомого и сообщил об этом в сельсовет

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-16T12:11:54+03:00

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В Тамбовском районе СУ СКР завершило расследование уголовного дела об убийстве в с. Незнановка. Днём 2 сентября тамбовчанин у себя дома выпивал в компании 46-летнего знакомого из соседнего села. Будучи уже сильно пьяным, хозяин дома начал провоцировать конфликт. Это вызвало возмущение со стороны гостя, который схватил со стола нож и нанес ему удар в грудь. От полученного ранения 58-летний хозяин дома сразу скончался. Нападавший сам отправился в сельсовет и сообщил о случившемся.

- 46-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщает региональное СУ СКР. - В ходе следствия собрано достаточно доказательств, чтобы направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Фото СУ СКР

ИСТОЧНИК KP.RU