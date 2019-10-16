На Тамбовщине под колеса авто попали 16-летний подросток и 7-летняя велосипедистка

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-16T11:59:31+03:00

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Сразу две аварии с участием несовершеннолетних произошли в Тамбовской области 15 октября. Первое ДТП зафиксировали в этот день в 16 часов 10 минут на бульваре Энтузиастов в районе дома №4 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель большегруза «МАЗ-5337» наехал на 16-летнего молодого человека, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Парня доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей лица. После осмотра и оказания помощи врачи сделали вывод, что госпитализация пострадавшему не требуется и отпустили его домой.

Авария, в которой пострадала 7-летняя велосипедистка, произошла в 16 часов 45 минут на улице Первомайской в районе дома №18 села Шехмань Петровского района. 54-летний водитель иномарки «Renault Duster» с прицепом наехал на ребенка, который пересекал проезжую часть слева направо, катаясь на велосипеде возле дома.

- В результате ДТП девочка получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На машине скорой медицинской помощи ее доставили в Детскую областную клиническую больницу города Тамбова.

Ребенок катался на велосипеде у дома и попал под машинуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU