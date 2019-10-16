В Тамбове продавец попалась на продаже алкоголя подростку

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-16T11:33:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники тамбовской полиции выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетней девушке. 15 октября в продуктовом магазине на ул.Рылеева сотрудники ПДН узнали о незаконной реализации алкоголя подростку. 43-летняя продавщица не спросила у девушки паспорт и продала ей бутылку пива. Оказалось, что юной покупательнице ещё не исполнилось 18 лет.

По закону продажа алкоголя несовершеннолетним наказывается штрафом до 50 тысяч рублей для физического лица, до 200 тысяч рублей для должностного лица и до полумиллиона рублей для юридического лица.

- Для тех, кто неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним, предусмотрена уголовная ответственность, - напомнили в региональном УМВД. - За такое преступление грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года и запрет занимать определенную должность в течение трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU