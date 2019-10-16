На детский телефон доверия в Тамбовской области поступило 4,4 тысячи звонков

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-16T11:05:52+03:00

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За 2019 год в Тамбовской области на детский телефон доверия поступило 4430 обращений. Из них 3022 звонков - от детей и подростков.

Как правило, ребят волнуют конфликты со сверстниками, трудности общения, влюбленность. Таких обращений поступило 687. По поводу отношений с родителями позвонили 495 человек. Немало вопросов дети и подростки задают о здоровье и психологии. Их тревожат скука и одиночество, проблемы с учебой и выбором профессии.

Телефон доверия создан для всех, кто попал в трудную ситуацию и не знает, как поступить. Совет специалиста можно получить по телефону - 8-800-2000-122.

- Отметим, что конфиденциальность и бесплатность - два основных принципа работы детского телефона доверия, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU