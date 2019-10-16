В Тамбове появятся новые светофоры

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-16T10:42:42+03:00

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В областном центре намерены обезопасить дорожное движение на самых проблемных участках дорог. Подсчитано, что за 9 месяцев этого года в областном центре произошло 355 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 5 человек, ранен 451 человек и оказались повреждены 590 автомобилей.

В Тамбове есть 11 очагов аварийности, на трех из которых аварии происходят постоянно. Это перекресток ул. Гагарина — пер. Новорубежный, ул. К. Маркса — ул. Чичканова, ул. Советская — ул. Интернациональная.

Кроме того, на территории областного центра существует 35 так называемых «предочагов аварийности» - это участки дорог и перекрестки, на которых произошло по два ДТП одного вида (столкновения, наезды и др.).

Как не допустить, чтобы эти «предочаги» стали местом постоянных аварий, решали на заседании рабочей группы в мэрии Тамбова.

- Для перекрестка улиц Мичуринская и Агапкина, по мнению членов рабочей группы, актуальны реконструкция пересечения и введение светофорного регулирования, рядом с домом 149Б по улице Мичуринская — установка дорожного знака «Пешеходный переход», - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Чаще всего речь, конечно, идет о введении светофорного регулирования. Также положительный эффект дает корректировка работы светофоров с применением различной длительности фаз цикла в зависимости от интенсивности движения в течение суток, ограничение скорости движения, установка дополнительных знаков.

Все эти предложения обещают учесть при утверждении бюджета на 2020 — 2022 годы, их планируют включить в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения».

ИСТОЧНИК KP.RU