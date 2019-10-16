В Тамбове женщина забирала товар и «забывала» расплатиться
В Тамбове женщина зашла в крупный торговый центр, чтобы купить средство по уходу за обувью. Она дала продавщице 5-тысячную купюру. Та поспешила отсчитать сдачу, не заметив, как злоумышленница забрала свои деньги обратно.
Спутник мошенницы активно отвлекал 21-летнюю девушку. После ухода посетителей потерпевшая обнаружила обман и обратилась в полицию.
Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая позволила составить описание злоумышленников. Благодаря этому женщину обнаружили на одном из рынков Тамбова. Злоумышленнице удалось обмануть еще несколько продавцов.
Женщина созналась в содеянном. Как оказалось, задержанная живет в Воронежской области, а промышляет в соседних регионах. В данный момент проверяется причастность мошенницы и ее приятеля к совершению других преступлений.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU