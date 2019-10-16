2019-10-16T10:10:44+03:00
Происшествия

В Тамбове женщина забирала товар и «забывала» расплатиться

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество»
Марина Поповцева
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В Тамбове женщина зашла в крупный торговый центр, чтобы купить средство по уходу за обувью. Она дала продавщице 5-тысячную купюру. Та поспешила отсчитать сдачу, не заметив, как злоумышленница забрала свои деньги обратно.

Спутник мошенницы активно отвлекал 21-летнюю девушку. После ухода посетителей потерпевшая обнаружила обман и обратилась в полицию.

Полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая позволила составить описание злоумышленников. Благодаря этому женщину обнаружили на одном из рынков Тамбова. Злоумышленнице удалось обмануть еще несколько продавцов.

Женщина созналась в содеянном. Как оказалось, задержанная живет в Воронежской области, а промышляет в соседних регионах. В данный момент проверяется причастность мошенницы и ее приятеля к совершению других преступлений.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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