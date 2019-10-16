Житель Тамбовской области рискует расстаться со своими машинами за долги
Мужчина задолжал около 2 млн рублей
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Житель Моршанского района задолжал около 2 млн рублей. Исполнительное производство о взыскании с него долга находилось в Моршанском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области.
Чтобы вернуть деньги, пристав вынужден был наложить арест на 2 иномарки должника и запретить мужчине их эксплуатацию.
- На сегодняшний день судебным приставом-исполнителем подготавливаются документы для проведения оценки транспортных средств с целью их реализации, - пояснили в УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU