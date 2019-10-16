2019-10-16T09:00:33+03:00
Общество

Тамбовский Роспотребнадзор составил 235 протоколов об административных нарушениях

В ведомстве подсчитали обращения граждан
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 2019 году в тамбовский Роспотребнадзор поступило 821 сигнал о нарушении прав потребителя. 401 человек пожаловался на некачественные услуги. В основном, недовольство тамбовчан вызывали услуги связи и ЖКХ, бытовые, финансовые и платные медицинские услуги.

Поступило 226 жалоб на жилищные условия. Еще 126 человек были недовольны качеством питьевой воды. Кроме того, тамбовчане жаловались на содержание территорий, нарушения при сборе и утилизации мусора, качество пищевых продуктов и загрязнение атмосферного воздуха.

Всего за 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области поступило 2864 обращения. Это на 377 больше, чем в прошлом году.

- По результатам рассмотрения поступивших обращений было составлено 235 протоколов об административных нарушениях, подано 48 исков в суд, 590 обращений передано на рассмотрение по компетенции в иные органы и организации, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Тамбовском районе столкнулись и загорелись два автомобиля
В Тамбове отключат свет в двух микрорайонах
Сквер на площади Льва Толстого в Тамбове готов на 85%
Тамбовские НКО получили гранты на 18 млн рублей
Тамбовчанин зарезал своего односельчанина
Тамбовская модель попала в страшную аварию в Белоруссии
Тамбовская самбистка победила на чемпионате мира
«Прославившийся» на всю страну тамбовский роддом так и не заработал
В Тамбовскую область прибудут мощи великомученика Пантелеймона
Школа-интернат Котовска получит новое оборудование
ОРВИ болеют 4,5 тысячи человек: больше половины из них – жители Тамбова
Тамбовчанина осудили за избиение сестры и выращивание мака
Житель Тамбовской области украл с работы лампочки
Тамбовчанин пойдет под суд за издевательство над пасынком
На Тамбовщине из ветхого жилья переселят 212 человек
В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком
Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ
Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит
У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства
В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»
В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам
Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства
В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка
Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками