Тамбовский Роспотребнадзор составил 235 протоколов об административных нарушениях
За 2019 году в тамбовский Роспотребнадзор поступило 821 сигнал о нарушении прав потребителя. 401 человек пожаловался на некачественные услуги. В основном, недовольство тамбовчан вызывали услуги связи и ЖКХ, бытовые, финансовые и платные медицинские услуги.
Поступило 226 жалоб на жилищные условия. Еще 126 человек были недовольны качеством питьевой воды. Кроме того, тамбовчане жаловались на содержание территорий, нарушения при сборе и утилизации мусора, качество пищевых продуктов и загрязнение атмосферного воздуха.
Всего за 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области поступило 2864 обращения. Это на 377 больше, чем в прошлом году.
- По результатам рассмотрения поступивших обращений было составлено 235 протоколов об административных нарушениях, подано 48 исков в суд, 590 обращений передано на рассмотрение по компетенции в иные органы и организации, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU