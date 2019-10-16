Тамбовский Роспотребнадзор составил 235 протоколов об административных нарушениях

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-16T09:00:33+03:00

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За 2019 году в тамбовский Роспотребнадзор поступило 821 сигнал о нарушении прав потребителя. 401 человек пожаловался на некачественные услуги. В основном, недовольство тамбовчан вызывали услуги связи и ЖКХ, бытовые, финансовые и платные медицинские услуги.

Поступило 226 жалоб на жилищные условия. Еще 126 человек были недовольны качеством питьевой воды. Кроме того, тамбовчане жаловались на содержание территорий, нарушения при сборе и утилизации мусора, качество пищевых продуктов и загрязнение атмосферного воздуха.

Всего за 9 месяцев 2019 года в Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области поступило 2864 обращения. Это на 377 больше, чем в прошлом году.

- По результатам рассмотрения поступивших обращений было составлено 235 протоколов об административных нарушениях, подано 48 исков в суд, 590 обращений передано на рассмотрение по компетенции в иные органы и организации, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU