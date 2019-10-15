Тамбовские НКО получили гранты на 18 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2019-10-15T17:19:57+03:00

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13 проектов тамбовских НКО победили в конкурсе президентских грантов. Они получат поддержку в общей сумме 18,5 млн рублей.

Самые крупные гранты получили проекты, направленные на сохранение памяти. Так, региональное отделение Поискового движения России выиграло 3 млн рублей, Тамбовское общество любителей краеведения – 2,9 млн.

Проект «Добрая точка», направленный на помощь многодетным семьям и людям в трудной ситуации, получил более 2 млн рублей. Такая же сумма досталась авторам проекта «Научился сам - научи сверстника», который призван обучать и адаптировать старшее поколение.

Также гранты получили проекты Центра социокультурной аналитики, региональное отделение Ассоциации юристов России, региональное отделение Российского детского фонда, тамбовский Союз музыкальных деятелей.

- Всего Фонд президентских грантов во втором конкурсе 2019 года поддержал 2 128 проектов на общую сумму 4,35 миллиардов рублей. Приём заявок на первый конкурс 2020 года стартует с сегодняшнего дня, - рассказали в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU