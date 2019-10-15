Тамбовская модель попала в страшную аварию в Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:42 2019-10-15T16:43:28+03:00

Евгения Сметанина лишь сейчас пришла в себя после ДТП, произошедшего 5 сентября

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30-летняя тамбовская модель, которая сейчас живет и учится в Европе, 5 сентября попала в страшное ДТП под столицей республики Беларусь. В Минск она ехала из Москвы на микроавтобусе «Форд». На трассе произошло столкновение автомобиля с большегрузной фурой. Долгое время серьезно пострадавшая девушка провела в реанимации и только сейчас, как она говорит, нашла в себе силы рассказать о произошедшей с ней трагедии в соцсетях, пишет она при этом левой рукой.

- Водитель остался практически невредим, - рассказывает Евгения Сметанина. – А моя сторона сильно пострадала. Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног.

Известно, что на данный момент пострадавшая тамбовчанка находится в Научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске. Ей сделали уже три сложные операции. Девушка опасается, что на всю жизнь останется прикованной к инвалидному креслу, ведь сейчас врачам приходится «собирать» ее по частям.

Евгения Сметанина – неоднократная победительница различных конкурсов красоты. В 2007 году на конкурсе «Мисс Тамбовская область» Евгения удостоилась звания «Мисс Фантазия». В 2008 году стала победительницей «Мисс Бикини-2008», затем финалисткой «Мисс Фэшн-2009», в 2017 году она стала первой вице-мисс конкурса «Краса России».

ИСТОЧНИК KP.RU