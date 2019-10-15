2019-10-15T16:43:28+03:00
Происшествия

Тамбовская модель попала в страшную аварию в Белоруссии

Евгения Сметанина лишь сейчас пришла в себя после ДТП, произошедшего 5 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
О последствиях ДТП Евгения рассказала в соцсетяхО последствиях ДТП Евгения рассказала в соцсетях
Изменить размер текста:

30-летняя тамбовская модель, которая сейчас живет и учится в Европе, 5 сентября попала в страшное ДТП под столицей республики Беларусь. В Минск она ехала из Москвы на микроавтобусе «Форд». На трассе произошло столкновение автомобиля с большегрузной фурой. Долгое время серьезно пострадавшая девушка провела в реанимации и только сейчас, как она говорит, нашла в себе силы рассказать о произошедшей с ней трагедии в соцсетях, пишет она при этом левой рукой.

- Водитель остался практически невредим, - рассказывает Евгения Сметанина. – А моя сторона сильно пострадала. Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы и пальцы на правой руке, зажат нерв, перелом ног.

Известно, что на данный момент пострадавшая тамбовчанка находится в Научно-практическом центре травматологии и ортопедии в Минске. Ей сделали уже три сложные операции. Девушка опасается, что на всю жизнь останется прикованной к инвалидному креслу, ведь сейчас врачам приходится «собирать» ее по частям.

Евгения Сметанина – неоднократная победительница различных конкурсов красоты. В 2007 году на конкурсе «Мисс Тамбовская область» Евгения удостоилась звания «Мисс Фантазия». В 2008 году стала победительницей «Мисс Бикини-2008», затем финалисткой «Мисс Фэшн-2009», в 2017 году она стала первой вице-мисс конкурса «Краса России».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове отключат свет в двух микрорайонах
Сквер на площади Льва Толстого в Тамбове готов на 85%
Тамбовские НКО получили гранты на 18 млн рублей
Тамбовчанин зарезал своего односельчанина
Тамбовская самбистка победила на чемпионате мира
«Прославившийся» на всю страну тамбовский роддом так и не заработал
В Тамбовскую область прибудут мощи великомученика Пантелеймона
Школа-интернат Котовска получит новое оборудование
ОРВИ болеют 4,5 тысячи человек: больше половины из них – жители Тамбова
Тамбовчанина осудили за избиение сестры и выращивание мака
Житель Тамбовской области украл с работы лампочки
Тамбовчанин пойдет под суд за издевательство над пасынком
На Тамбовщине из ветхого жилья переселят 212 человек
В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком
Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ
Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит
У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства
В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»
В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам
Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства
В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка
Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками