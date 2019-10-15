2019-10-15T17:01:28+03:00
Происшествия

Тамбовчанин зарезал своего односельчанина

Мужчина уже был ранее судим за убийство
Магдалина Кочнева
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В Сосновском районе по подозрению в убийстве односельчанина задержали 58-летнего мужчину. По версии следствия, вечером 14 октября во время конфликта он несколько раз ударил оппонента ножом в шею. 53-летний мужчина сразу скончался от полученных травм.Подозреваемого в убийстве задержали.

- В Моршанском МСО СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя Сосновского района, - сообщает СУ СКР То тамбовской области. - Мужчина подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В мае прошлого года он вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство родственницы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении тамбовчанина под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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