Сквер на площади Льва Толстого в Тамбове готов на 85%

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-15T17:42:33+03:00

На днях здесь появились топиарии – фигурки леди и джентльмена, семья медведей и другие

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В сквере на площади Льва Толстого в Тамбове продолжается ремонт. На сегодняшний день работы ведутся на чашах переливных фонтанов — укрепляются стенки, затем рабочие приступят к облицовке натуральным гранитом бордового цвета. Все работы, согласно заключенным контрактам, должны быть завершены до 1 декабря текущего года, и сквер, а также все объекты, за исключением, безусловно, фонтана, который законсервируют на зимний период, будут доступны для посещения горожанам.

В зеленой зоне уже разместили топиарии – фигурки леди и джентльмена, семья медведей, карету, запряженную парой лошадей, а в будущем в сквере появятся собака и лев.

Как рассказали в администрации Тамбова, одну часть сквера занял новый детский городок с современным разноцветным резиновым покрытием и специальные дорожки, где можно кататься на роликах и скейтах.

В одной из частей сквера разместили детскую площадкуФото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Другая часть зеленой зоны предназначена для спокойного отдыха и прогулок. В сквере высадили различные растения, засеяли газон, установили специальные точки для подзарядки гаджетов, разместили лавочки, выложили плиткой пешеходные дорожки. Подрядчик установил новое оборудование для работы фонтана, насосы, отремонтировал вентиляционную шахту, а в ближайшие дни закончит работы по оборудованию линий освещения

- Работы по скверу выполнены на 85 процентов, - говорит заместитель председателя комитета городского хозяйства администрации города Павел Филатов. - В зимний период сотрудники «Дирекции благоустройства и озеленения», на чьем балансе находится эта общественная территория, будут обслуживать ее, поддерживать порядок, убирать снег, так что прийти сюда погулять и отдохнуть тамбовчане смогут уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU