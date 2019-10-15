Тамбовская самбистка победила на чемпионате мира
Оксана Кобелева завоевала «золото» в составее сборной
В личном зачете Оксана стала второйФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Тамбовчанка Оксана Кобелева победила на чемпионате мира по самбо, который проходил в Ташкенте.
Девушка - кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. «Золото» она завоевала в составе сборной команды России по самбо, а в личном зачете стала второй.
- Спортсменка занимается под руководством тренера-преподавателя Сергея Доровских - мастера спорта РФ по дзюдо, отличника физической культуры и спорта, Заслуженного тренера России, - рассказали в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU