Тамбовская самбистка победила на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-15T16:20:04+03:00

В личном зачете Оксана стала второй Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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Тамбовчанка Оксана Кобелева победила на чемпионате мира по самбо, который проходил в Ташкенте.

Девушка - кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. «Золото» она завоевала в составе сборной команды России по самбо, а в личном зачете стала второй.

- Спортсменка занимается под руководством тренера-преподавателя Сергея Доровских - мастера спорта РФ по дзюдо, отличника физической культуры и спорта, Заслуженного тренера России, - рассказали в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU