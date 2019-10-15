2019-10-15T16:06:33+03:00
Общество

«Прославившийся» на всю страну тамбовский роддом так и не заработал

В жердевскую больницу пришли два молодых врача нужной специальности, но без опыта принимать роды им не разрешают
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жердевцы ждали роддом откроется осеньюЖердевцы ждали роддом откроется осенью
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Ситуация с закрытием единственного роддома в городе Жердевка до сих пор не разрешилась. Напомним, он не работает с весны этого года из-за отсутствия врачей. Тогда из родильного отделения Жердевской ЦРБ уволились два медика, а единственный оставшийся специалист не мог постоянно работать в круглосуточном режиме, чтобы оказывать помощь местным роженицам.

В итоге учреждение закрыли, а жительниц Жердевки отправляли в перинатальный центр и больницу им. Архиепископа луки в Тамбов, за 130 километров от дома. Ситуация с закрытием роддома стала тогда предметом внимания федеральных СМИ.

Также проверку по поводу ликвидации лечебного учреждения провели в прокуратуре Тамбовской области, где выяснили, что роддом действительно не укомплектован врачами, а закрытие отделения привело к нарушению прав пациентов на доступность медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства.

Руководство больницы надеялось, что частично решить вопрос с кадрами удастся в сентябре этого года. На работу в роддом должен был устроиться специалист, который закончил обучение в ординатуре рязанского медуниверситета по специальности акушер-гинеколог.

Администрация Жердевской ЦРБ заверила, что как только отделение укомплектуют врачами, прием рожениц по месту жительства возобновится. Но, судя по продолжающимся жалобам местных жителей, этого не произошло.

- Недавно проходил мимо родильного отделения, там все осталось по-прежнему, - жалуется на неофициальном сайте губернатора области житель Жердевки Александр Семенов. - Когда заработает единственный в районе роддом?

Прямого ответа на этот вопрос от чиновников регионального управления здравоохранения обеспокоенный жердевец не смог. Выяснилось, что на сегодняшний день на работу в роддом районной больницы устроились даже не один, а два специалиста.

- Но стаж работы и отсутствие опыта не позволяют молодым врачам самостоятельно оказывать медицинскую помощь соответствующего качества при родовспоможении, - сообщили в управлении здравоохранения. – Этот вопрос стоит на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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