2019-10-15T15:39:54+03:00
Общество

В Тамбовскую область прибудут мощи великомученика Пантелеймона

Святыня побывает в Кирсанове, Уварове и Жердевке
Марина Поповцева
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Ковчег с мощами прибывает в Кирсанов 17 октябряКовчег с мощами прибывает в Кирсанов 17 октября
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17 октября в Тамбовскую область прибудет ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона из Иоанно-Богословского мужского монастыря Рязанской епархии.

Святыню торжественно встретят в Кирсанове, где она пробудет до 26 октября. Затем ковчег доставят в Христорождественский кафедральный собор города Уварово, где прихожане смогут поклониться мощам до 3 ноября.

- Затем святыня будет перенесена в город Жердевку, где будет находиться до 11 ноября включительно, - рассказали в Уваровской епархии.

Фото Уваровской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

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