В Тамбовскую область прибудут мощи великомученика Пантелеймона
Святыня побывает в Кирсанове, Уварове и Жердевке
Ковчег с мощами прибывает в Кирсанов 17 октября
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17 октября в Тамбовскую область прибудет ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона из Иоанно-Богословского мужского монастыря Рязанской епархии.
Святыню торжественно встретят в Кирсанове, где она пробудет до 26 октября. Затем ковчег доставят в Христорождественский кафедральный собор города Уварово, где прихожане смогут поклониться мощам до 3 ноября.
- Затем святыня будет перенесена в город Жердевку, где будет находиться до 11 ноября включительно, - рассказали в Уваровской епархии.
Фото Уваровской епархии
ИСТОЧНИК KP.RU