Житель Тамбовской области украл с работы лампочки

СЕГОДНЯ 14:19 2019-10-15T14:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Неподалеку от села Дуплято-Маслово в подсобку предприятия проник неизвестный. Добычей злоумышленника стали светильники, лампочки, провода и распределительные коробки. Владельцы заметили пропажу и обратились в полицию.

Рядом с подсобным помещением были обнаружены следы обуви воришки. Под подозрение попал 37-летний мужчина. В отделе полиции он сознался в хищении и пояснил, что успел продать часть похищенного, остальное было изъято.

Как оказалось, мужчина работал на предприятии, в чью подсобку решил забраться. Ранее он уже совершал схожие кражи.

- Возбуждено уголовное дело по п. «Б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU