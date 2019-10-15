Школа-интернат Котовска получит новое оборудование
Школу-интернат Котовска обеспечат новым оборудованием по проекту "Современная школа". На это выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета.
Большая часть заказанного оборудования уже получена. В переплетной мастерской теперь смогут осваивать основы типографского дела. Для сенсорной комнаты пришли различные модули, акустические и тактильные панели. Добавился комплекс для лечебной физкультуры. В учебные классы завезли комплекты интерактивного оборудования, включая проекторы и интерактивные доски.
Ожидается новая удобная мебель для кабинетов основной школы и станок для резки различных материалов. В ближайшее время придут колонки, микшер и микрофоны со стойками для актового зала. Новое оборудование поставят для швейной мастерской, дополнительное - для гончарной, которая теперь, с появлением шкафа для сушки, укомплектуется полностью.
- Мы постарались выбрать то, что позволит нам максимально эффективно работать с детьми, - поделилась директор котовской школы-интерната Галина Алпатова.
Еще 4 миллиона рублей выделили из областного бюджета на ремонт учреждения. Эти средства пошли на обновление учебных помещений основной школы и начальной школы для детей с умственной отсталостью. Также отремонтировали кабинеты логопедов, психологов и дефектологов, столярную мастерскую, сенсорную комнату, кабинет дошкольной подготовки и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU