Школа-интернат Котовска получит новое оборудование

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-15T15:21:25+03:00

Всего на реализацию проекта ушло 9 миллионов рублей

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Школу-интернат Котовска обеспечат новым оборудованием по проекту "Современная школа". На это выделено 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

Большая часть заказанного оборудования уже получена. В переплетной мастерской теперь смогут осваивать основы типографского дела. Для сенсорной комнаты пришли различные модули, акустические и тактильные панели. Добавился комплекс для лечебной физкультуры. В учебные классы завезли комплекты интерактивного оборудования, включая проекторы и интерактивные доски.

Ожидается новая удобная мебель для кабинетов основной школы и станок для резки различных материалов. В ближайшее время придут колонки, микшер и микрофоны со стойками для актового зала. Новое оборудование поставят для швейной мастерской, дополнительное - для гончарной, которая теперь, с появлением шкафа для сушки, укомплектуется полностью.

- Мы постарались выбрать то, что позволит нам максимально эффективно работать с детьми, - поделилась директор котовской школы-интерната Галина Алпатова.

Еще 4 миллиона рублей выделили из областного бюджета на ремонт учреждения. Эти средства пошли на обновление учебных помещений основной школы и начальной школы для детей с умственной отсталостью. Также отремонтировали кабинеты логопедов, психологов и дефектологов, столярную мастерскую, сенсорную комнату, кабинет дошкольной подготовки и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU