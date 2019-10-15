В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком
В Тамбове у Лермонтовского моста произошло необычное ДТП. Водитель грузовика, в котором перевозили песок, не рассчитал тяжесть своего груза и во время выполнения поворота «завалился» на правую сторону.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, во время аварии из топливного бака большегруза вытекло топливо, прибывшие на место спасатели смыли его с дороги. Сейчас на месте ДТП работает техника, которая разгружает оставшийся в машине песок. После этого автомобиль смогут отбуксировать с дороги.
Вытекшее из бака топливо быстро смыли
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU