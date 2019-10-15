2019-10-15T13:14:27+03:00
Происшествия

В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком

Из машины на проезжую часть вытекло топливо
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Машина завалилась на бокМашина завалилась на бок
Изменить размер текста:

В Тамбове у Лермонтовского моста произошло необычное ДТП. Водитель грузовика, в котором перевозили песок, не рассчитал тяжесть своего груза и во время выполнения поворота «завалился» на правую сторону.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, во время аварии из топливного бака большегруза вытекло топливо, прибывшие на место спасатели смыли его с дороги. Сейчас на месте ДТП работает техника, которая разгружает оставшийся в машине песок. После этого автомобиль смогут отбуксировать с дороги.

Вытекшее из бака топливо быстро смыли

Вытекшее из бака топливо быстро смыли

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ
Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит
У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства
В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»
В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам
Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства
В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка
Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками