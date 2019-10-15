В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-15T13:14:27+03:00

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В Тамбове у Лермонтовского моста произошло необычное ДТП. Водитель грузовика, в котором перевозили песок, не рассчитал тяжесть своего груза и во время выполнения поворота «завалился» на правую сторону.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области, во время аварии из топливного бака большегруза вытекло топливо, прибывшие на место спасатели смыли его с дороги. Сейчас на месте ДТП работает техника, которая разгружает оставшийся в машине песок. После этого автомобиль смогут отбуксировать с дороги.

Вытекшее из бака топливо быстро смыли

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU