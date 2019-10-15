2019-10-15T15:01:27+03:00
Общество

ОРВИ болеют 4,5 тысячи человек: больше половины из них – жители Тамбова

Пока показатели ниже уровня прошлого года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области на сегодняшний день ОРВИ заболели 4483 человека. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по сравнению с прошлой неделей количество заболевших снизилось почти на 12%.

- Показатель заболеваемости составил 43,1 на 10 тыс. населения, что на 22,8% ниже порогового и на 8,7% меньше значения предыдущего года. Случаев гриппа за истекшую неделю не зарегистрировано, - рассказали в управлении.

Известно, что большинство заболевших – 77,4% от всех обратившихся к врачам – дети. Высокий уровень ОРВИ регистрируют в Тамбове (на областной центр приходится половина от всех заболевших), Моршанске и Рассказово.

Для того, чтобы противостоять гриппу и ОРВИ в Тамбовской области продолжается прививочная кампания против этих заболеваний. На сегодняшний день вакцину получили больше 234 тысяч жителей региона, в том числе 74 тысячи детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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