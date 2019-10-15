2019-10-15T14:41:26+03:00
Происшествия

Тамбовчанина осудили за избиение сестры и выращивание мака

Мужчина получил условный срок
Магдалина Кочнева
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Житель Жердевки осужден за избиение сестры и незаконное выращивание наркосодержащих растений. В июне пьяный мужчина у себя дома поссорился с сестрой и ударил ее сначала кулаком в лицо, а затем тростью по руке.

Кроме того, тамбовчанин посеял на своем приусадебном участке наркосодержащий мак и незаконно его культивировал. Полицейские изъяли 50 растений, в высушенном состоянии их масса составила 42,1 гр.

- 54-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступлений по п. «3» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека) и ч.1 ст.231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), - сообщает прокуратура области. - Суд приговорил его к наказанию 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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