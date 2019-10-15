2019-10-15T13:01:28+03:00
Недвижимость

Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ

Тамбовской области будет выделено около 90 млн рублей
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Канализационный коллектор в Рассказово планируется реконструировать при финансовой поддержке Фонда ЖКХ. Соответствующий договор был подписан с генеральным директором Фонда Константином Цициным.

Коллектор на улице Пролетарская эксплуатируется 43 года. Через него проходит более 80 % общего количества городских стоков. В последние годы осенью и весной на конструкции ежемесячно происходило 4-5 аварий. Изменить ситуацию может только полная реконструкция.

- В соответствии с подписанным договором в 2019-2021 годах при содействии госкорпорации будет проведена реконструкция канализационного коллектора протяженностью 6,6 километров, в том числе строительство двух канализационно-насосных станций, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Стоимость проекта - около 150 млн рублей. Из них около 90 миллионов рублей – средства Фонда. После реконструкции коллектор прослужит не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком
Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит
У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства
В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»
В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам
Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства
В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка
Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками