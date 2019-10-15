Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-15T13:01:28+03:00

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Канализационный коллектор в Рассказово планируется реконструировать при финансовой поддержке Фонда ЖКХ. Соответствующий договор был подписан с генеральным директором Фонда Константином Цициным.

Коллектор на улице Пролетарская эксплуатируется 43 года. Через него проходит более 80 % общего количества городских стоков. В последние годы осенью и весной на конструкции ежемесячно происходило 4-5 аварий. Изменить ситуацию может только полная реконструкция.

- В соответствии с подписанным договором в 2019-2021 годах при содействии госкорпорации будет проведена реконструкция канализационного коллектора протяженностью 6,6 километров, в том числе строительство двух канализационно-насосных станций, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Стоимость проекта - около 150 млн рублей. Из них около 90 миллионов рублей – средства Фонда. После реконструкции коллектор прослужит не менее 50 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU