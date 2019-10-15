Тамбовчанин пойдет под суд за издевательство над пасынком

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-15T14:06:10+03:00

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Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело 42-летнего тамбовчанина, который избивал своего пасынка. Мужчина жил вместе с женой и ее 14-летним сыном. Установлено, что с 29 по 31 мая отчим неоднократно избивал подростка руками и ногами, а также заставлял читать книги на солнце при температуре +31,5 градуса.

В ходе расследования мужчину заключили под стражу.

- Житель Тамбова обвиняется в совершении преступления по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной зависимости от виновного), - сообщает областная прокуратура. - Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU