2019-10-15T13:31:30+03:00
Общество

На Тамбовщине из ветхого жилья переселят 212 человек

Регион досрочно получил на эти цели почти 99 миллионов рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область досрочно получила деньги на расселение жильцов аварийных домов, которые признали таковыми до 1 января 2017 года.

Еще в мае Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку региона на предоставление средств для реализации этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Согласно одобренной заявке, сейчас Тамбовской области выделено 87,77 миллиона рублей. В порядке софинансирования регион добавит еще 31,29 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на переселение 212 человек из 83 аварийных жилых помещений общей площадью 2,76 тысячи квадратных метров на территории четырех муниципальных образований – городов Тамбов, Моршанск, Мичуринск, Котовск. Общая сумма запланированных по соглашению с Фондом средств составляет 183,21 миллиона рублей. Финансирование рассчитано до 2021 года.

- В целом же новая региональная программа переселения граждан из аварийного жилого фонда рассчитана на шесть лет: с 2019-го по 2024 год, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Благодаря ее реализации, жилищные условия улучшат 1453 человека. Будет расселено около 21,5 тысячи квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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