2019-10-15T12:16:27+03:00
Происшествия

Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит

31-летний мужчина выжил и находится в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель оказался в больницеВодитель оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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31-летний водитель попал в серьезную аварию на трассе Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 14 октября в 17 часов 20 минут на 8 километре автодороги «Тамбов-Пенза». По непонятной причине мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Lada Granta» выехал за пределы проезжей части, и на скорости врезался в световую опору. Его авто при этом превратилось в груду железа, но сам автомобилист остался жив.

- Мужчину, получившего в результате ДТП травмы, доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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