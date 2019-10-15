Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит

СЕГОДНЯ 12:16 2019-10-15T12:16:27+03:00

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31-летний водитель попал в серьезную аварию на трассе Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, происшествие зафиксировали 14 октября в 17 часов 20 минут на 8 километре автодороги «Тамбов-Пенза». По непонятной причине мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Lada Granta» выехал за пределы проезжей части, и на скорости врезался в световую опору. Его авто при этом превратилось в груду железа, но сам автомобилист остался жив.

- Мужчину, получившего в результате ДТП травмы, доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU