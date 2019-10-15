Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-15T11:32:14+03:00

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В Тамбовской области полицейские выявили 218 нарушений миграционного законодательства. После проверки 2,6 тысяч иностранных граждан в ходе операции «Нелегал-2019» депортировано 5 иностранцев, выдворено еще 11 человек. Также выявлено 20 фактов фиктивной постановки на учет мигрантов, по которым возбуждено 12 уголовных дел.

- Законодательством предусмотрена ответственность в виде штрафа до полумиллиона рублей, либо лишения свободы на срок до 3-х лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU