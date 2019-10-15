Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-15T12:36:29+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли серию краж из новостроек в пригородном посёлке Майский. 12 октября в дежурную часть поступил звонок. Из строительной бытовки на ул.Челябинской и новостройки на ул.Хлебной кто-то украл дорогие электроинструменты. Хозяева обратились в полицию. 14 октября в ходе розыска полицейские задержали 40-летнего местного жителя.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД. - Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности мужчины к аналогичным преступлениям.

Виновному по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU