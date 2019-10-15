В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам

СЕГОДНЯ 10:55 2019-10-15T11:20:41+03:00

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В Тамбовской области безалкогольные энергетические напитки могут приравнять к спиртосодержащим и ограничить их продажу несовершеннолетним. Соответствующий законопроект разработала прокуратура Тамбовской области, на рассмотрение депутатов регионального заксобрания его внес прокурор Владимир Торговченков.

Авторы документа ссылаются на данные санитарных врачей, согласно которым содержание кофеина в тонизирующих напитках составляет 150-320 мг/л., а норма его употребления – не более 150 мг в сутки.

- Выпуск напитков осуществляется в упаковках объемом от 250 и 330 мл, - сообщается в пояснительной записке к законопроекту. - С учетом возможного потребления более одной упаковки в день безалкогольные энергетические напитки могут оказать негативное влияние на здоровье детей, беременных и кормящих женщин, пожилых людей, лиц, страдающих повышенной нервной возбудимостью, бессонницей, нарушениями сердечной деятельности, гипертонической болезнью.

Несмотря на то, что на безалкогольные тонизирующие напитки существует ГОСТ, они проходят сертификацию и считаются пригодными к употреблению, несовершеннолетним, по мнению прокуратуры, они не подходят.

- Дети и подростки не в состоянии следовать указаниям о безопасной суточной дозировке напитков, об их специальном назначении, об опасном сочетании с другими пищевыми продуктами (напитками) и лекарственными средствами. В составе энергетиков е содержатся тонизирующие компоненты и ингредиенты (кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон, искусственные ароматизаторы), - говорится в проекте документа. - Существуют исследования, которые свидетельствуют, что передозировка кофеина может вызвать интоксикацию, приводящую к тяжелому отравлению или смерти. Кроме того, регулярное превышение рекомендуемой дозы кофеина вызывает необратимые последствия в развивающемся организме.

Если законопроект одобрят депутаты Тамбовской областной Думы, при реализации безалкогольных энергетиков будут действовать те же правила, что и для продажи спиртного несовершеннолетним – продавец обязан будет требовать у покупателя, в возрасте которого у него возникают сомнения, паспорт. За реализацию безалкогольных энергетиков несовершеннолетним продавцам будут грозить штрафы.

Для граждан они составят от пятисот до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей, для юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. За повторное нарушение сумма санкций возрастает для граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU