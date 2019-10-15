В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»
В Тамбовской области стартует Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!». Фестивальная программа включает авторские встречи, мастер-классы, презентации, акции, выставки. Главными площадками мероприятий станут библиотеки области.
Уже сегодня, 15 октября в 13.00 в областной детской библиотеке пройдет встреча читателей с прозаиком Ириной Витковской.
В 15.10 в областной библиотеке имени Пушкина пройдут литературные встречи с поэтом и прозаиком Светланой Василенко, прозаиком Александром Евсюковым, поэтом Геннадием Калашниковым, поэтом, прозаиком и фотохудожником Левоном Осепяном. Чуть позже, в 17.00 Светлана Василенко и Геннадий Калашников проведут мастер-класс по прозе и поэзии.
16 октября в 10.30 и 14.30 и 17 октября в 15.00 литераторы проведут выездные встречи в бондарской, рассказовской и мичуринской библиотеках.
- В Пушкинской библиотеке 16 октября в 13 часов состоится презентация фоторабот писателя, издателя фотохудожника, главного редактора альманахов «Меценат и мир» и «Арагаст», члена Правления общественной организации «Союз российских писателей» Левона Осепяна, - рассказали в администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU