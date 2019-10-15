2019-10-15T11:10:10+03:00
Звезды

В Тамбовской области стартует фестиваль «Читаем вместе!»

Тамбовчане смогут встретиться с московскими писателями и поэтами
Марина Поповцева
Поделиться:
Встречи с литераторами интересны и взрослым и детямВстречи с литераторами интересны и взрослым и детямФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовской области стартует Семейный фестиваль книги и чтения «Читаем вместе!». Фестивальная программа включает авторские встречи, мастер-классы, презентации, акции, выставки. Главными площадками мероприятий станут библиотеки области.

Уже сегодня, 15 октября в 13.00 в областной детской библиотеке пройдет встреча читателей с прозаиком Ириной Витковской.

В 15.10 в областной библиотеке имени Пушкина пройдут литературные встречи с поэтом и прозаиком Светланой Василенко, прозаиком Александром Евсюковым, поэтом Геннадием Калашниковым, поэтом, прозаиком и фотохудожником Левоном Осепяном. Чуть позже, в 17.00 Светлана Василенко и Геннадий Калашников проведут мастер-класс по прозе и поэзии.

16 октября в 10.30 и 14.30 и 17 октября в 15.00 литераторы проведут выездные встречи в бондарской, рассказовской и мичуринской библиотеках.

- В Пушкинской библиотеке 16 октября в 13 часов состоится презентация фоторабот писателя, издателя фотохудожника, главного редактора альманахов «Меценат и мир» и «Арагаст», члена Правления общественной организации «Союз российских писателей» Левона Осепяна, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове под Лермонтовским мостом опрокинулся грузовик с песком
Коллектор в Рассказово реконструируют на средства Фонда ЖКХ
Тамбовчанин обокрал несколько строящихся домов в микрорайоне Майский
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
Тамбовчанин на своем авто выскочил с трассы и врезался в столб: машина восстановлению не подлежит
У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
Тамбовские полицейские выявили более 200 нарушений миграционного законодательства
В Тамбовской области планируют запретить продажу безалкогольных энергетиков подросткам
Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства
В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка
Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками