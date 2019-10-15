В Тамбове сбили пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-15T11:48:17+03:00

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В Тамбове на улице Мичуринской в районе дома №165а сбили 32-летнего мужчину. Авария, по данным областного УГИБДД, произошла здесь 14 октября примерно в 13 часов.

-18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2111» наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – В результате аварии 32-летний мужчина получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи пострадавшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU