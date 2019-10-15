У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-15T12:01:08+03:00

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Судебные приставы арестовали «Ford Focus» за непогашение кредита. В Тамбовском районном отделе Управления ФССП находится производство о взыскании с тамбовчанина более 1 миллиона рублей за долги по кредитам. Добровольно мужчина отдавать деньги не собирался. В связи с этим, приставы-исполнители изъяли машину марки «Ford Focus», вскрыв гараж.

- Сейчас автомобиль оценивается, - сообщает пресс-служба регионального УФССП. - Полученные от продажи машины деньги пойдут на погашение задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU