У тамбовчанина забрали иномарку из-за непогашенных кредитов
Задолженность мужчины составила более 1 миллиона рублей
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Судебные приставы арестовали «Ford Focus» за непогашение кредита. В Тамбовском районном отделе Управления ФССП находится производство о взыскании с тамбовчанина более 1 миллиона рублей за долги по кредитам. Добровольно мужчина отдавать деньги не собирался. В связи с этим, приставы-исполнители изъяли машину марки «Ford Focus», вскрыв гараж.
- Сейчас автомобиль оценивается, - сообщает пресс-служба регионального УФССП. - Полученные от продажи машины деньги пойдут на погашение задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU