2019-10-15T10:09:17+03:00
Происшествия

В массовой аварии на тамбовской трассе травмы получили грудной ребенок и 5-летняя девочка

Участниками ДТП стали три автомобиля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина и двое детей оказались в больницеЖенщина и двое детей оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое маленьких детей и их мама, произошла 14 октября в 13 часов 50 минут на 22 километре автодороги «ТамбовПенза – Бондари – Пичаево - Вернадовка», проходящей по территории Бондарского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «Audi Q7» не рассчитал дистанцию до находившегося перед ним автомобиля «Газель» и въехал в него, в свою очередь микроавтобус, двигавшийся по инерции, врезался в «Volvo S80», которым управлял 39-летний мужчина. В момент аварии в салоне находилась 35-летняя женщина и двое детей: 5-летняя девочка и 7-месячный мальчик.

- В результате аварии двоих детей и женщину, находившихся в «Volvo S80» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и в Детскую областную клиническую больницу города Тамбова, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Участниками аварии стали три автомобиля Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Участниками аварии стали три автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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