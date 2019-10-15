Тамбовчан приглашают привить своих животных от бешенства

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-15T10:34:01+03:00

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Владельцев домашних животных, проживающих в микрорайоне Летка, приглашают на бесплатную вакцинацию своих питомцев от бешенства. Вакцинацию проведут специалисты городской станции по борьбе с заболеваниями животных. Поводом для такой акции стала неблагополучная ситуация, которая сложилась в областном центре. Напомним, сейчас в Советском районе областного центра объявлен карантин по бешенству, здесь, на улице Сергея Лазо этим смертельно опасным заболеванием заболел кот.

- Бесплатную вакцинацию кошек и собак ветеринарные специалисты будут проводить у дома №11 микрорайона Летка 16 октября с 16 до 17 часов, - сообщают в горветстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU