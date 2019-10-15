Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками
Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего сотрудника одного из исправительных учреждений области и его 21-летнего знакомого. Парней подозревают в попытке сбыта наркотиков в колонии.
По версии следствия, подозреваемые решили подзаработать на поставке наркотиков осужденным. Сотрудник колонии должен был проносить запрещенные вещества на режимную территорию, а поставкой взялся заниматься его знакомый.
Работник колонии получил от приятеля сверток с наркотиками и доставил его в колонию, спрятав в одежде. Здесь его и задержали сотрудники учреждения и полицейские.
- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU