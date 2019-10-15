Сотрудника колонии задержали на территории с наркотиками

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-15T10:02:19+03:00

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Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего сотрудника одного из исправительных учреждений области и его 21-летнего знакомого. Парней подозревают в попытке сбыта наркотиков в колонии.

По версии следствия, подозреваемые решили подзаработать на поставке наркотиков осужденным. Сотрудник колонии должен был проносить запрещенные вещества на режимную территорию, а поставкой взялся заниматься его знакомый.

Работник колонии получил от приятеля сверток с наркотиками и доставил его в колонию, спрятав в одежде. Здесь его и задержали сотрудники учреждения и полицейские.

- В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU