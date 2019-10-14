2019-10-14T18:16:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанин спрятался в ювелирном магазине и, дождавшись его закрытия, совершил кражу

32-летнего мужчину с похищенными украшениями задержали на месте преступления
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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13 октября наряд вневедомственной охраны Росгвардии города Кирсанова получил от оперативного дежурного информацию о том, что неизвестный мужчина пытался совершить кражу золотых украшений в одном из торговых центров по улице Красноармейской.

Прибывшие на место предполагаемого преступления росгвардейцы и полицейские осмотрели торговое здание и в одном из отделов нашли прятавшегося там мужчину. При себе у задержанного оказались ювелирные изделия, четырнадцать тысяч рублей, а также рюкзак с монтировкой.

- Как выяснилось позже, ранее судимый 32-летний мужчина заранее спрятался в магазине и, дождавшись его закрытия, совершил кражу ценных украшений, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Тамбовской области. - Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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