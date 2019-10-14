2019-10-14T18:00:44+03:00
Происшествия

Под Тамбовом взорвали артиллерийский снаряд

Саперы обезвредили боеприпас, найденный в поселке Комосмолец
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Боеприпас уничтожили еще одним зарядомБоеприпас уничтожили еще одним зарядом
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Тамбовские инженеры-саперы Росгвардии обезвредили боеприпас, обнаруженный при проведении земляных работ. 14 октября в дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступила информация, что в поселке Комсомолец Тамбовской области нашли предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд.

На место происшествия направили дежурную группу инженерно-технического отдела ОМОН. Обследовав предмет, взрывотехники установили, что это 76 миллиметровый снаряд с нечитаемой маркировкой и со следами коррозии.

- Саперы вывезли боеприпас на безопасное отдаление от населенных пунктов и уничтожили его накладным зарядом, - сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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