Под Тамбовом взорвали артиллерийский снаряд
Тамбовские инженеры-саперы Росгвардии обезвредили боеприпас, обнаруженный при проведении земляных работ. 14 октября в дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступила информация, что в поселке Комсомолец Тамбовской области нашли предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд.
На место происшествия направили дежурную группу инженерно-технического отдела ОМОН. Обследовав предмет, взрывотехники установили, что это 76 миллиметровый снаряд с нечитаемой маркировкой и со следами коррозии.
- Саперы вывезли боеприпас на безопасное отдаление от населенных пунктов и уничтожили его накладным зарядом, - сообщили в региональном Управлении Росгвардии.
ИСТОЧНИК KP.RU