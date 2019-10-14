Под Тамбовом взорвали артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-14T18:00:44+03:00

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Тамбовские инженеры-саперы Росгвардии обезвредили боеприпас, обнаруженный при проведении земляных работ. 14 октября в дежурную часть Управления Росгвардии по Тамбовской области поступила информация, что в поселке Комсомолец Тамбовской области нашли предмет, внешне напоминающий артиллерийский снаряд.

На место происшествия направили дежурную группу инженерно-технического отдела ОМОН. Обследовав предмет, взрывотехники установили, что это 76 миллиметровый снаряд с нечитаемой маркировкой и со следами коррозии.

- Саперы вывезли боеприпас на безопасное отдаление от населенных пунктов и уничтожили его накладным зарядом, - сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU