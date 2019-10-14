2019-10-14T17:21:21+03:00
Общество

Тамбовская область вошла в топ-10 регионов по строительству жилых домов

К 2024 году в регионе построят более 6 млн кв. м жилья
Марина Поповцева
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В Тамбовсвкой области на человекаа приходится 0,76 кв. м жильяВ Тамбовсвкой области на человекаа приходится 0,76 кв. м жильяФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В 2018 году в Тамбовской области было построено около 859 тысяч кв. м жилья. Введено в эксплуатацию 37 многоквартирных домов. В этом году за 6 месяцев построено более 144 тысяч кв. м жилья. К 2024 году в регионе должно появиться более 6 млн жилых квадратных метров.

Не случайно по данным за последний год Тамбовская область заняла 10-е место среди регионов России по вводу жилья.

- Лидерами в этой сфере являются Ленинградская и Московская области, где из расчета на человека вводится более 1 квадратного метра жилья. В нашем регионе этот показатель составляет 0,76 квадратного метра, что практически в полтора раза выше, чем среднероссийский показатель, - пояснили в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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