Грибники нашли недалеко от тубдиспансера тело пропавшей месяц назад тамбовчанки

СЕГОДНЯ 16:40 2019-10-14T16:40:51+03:00

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30-летнюю Юлию Трикозову, поисками которой занимались с 11 сентября, нашли мертвой. Женщина пропала больше месяца назад, последний раз ее видели выходящей из здания Тамбовского противотуберкулезного диспансера, с тех пор о ее судьбе ничего не было известно. 14 октября примерно в 1-2 километрах от лечебного учреждения ее тело обнаружили грибники, они сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Явных признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено, - пояснили в СУ СКР по Тамбовской области. - Процессуальную проверку проводят в Тамбовском МСО СУ СКР по региону. Точная причина и давность ее гибели будут установлены по результатам проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU