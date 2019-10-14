Крестик и цепочка тамбовского заключенного «зависли» на почте Саратова

СЕГОДНЯ 18:32 2019-10-14T18:32:42+03:00

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К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области обратился осужденный, который пожаловался, что ему не возвращают вещи – цепочку и крестик, изъятые в СИЗО-1 Саратовской области. После приговора суда и определения места, где он будет отбывать наказание, мужчину этапировали в 4-ю колонию Тамбовской области. Он рассчитывал, что вещи ему пришлют, но этого не произошло.

По этому поводу заключенный обратился с жалобой в прокуратуру Саратовской области и УФСИН России по Тамбовской области. Однако, получил лишь формальные ответы. Так, по сведениям УФСИН России по Тамбовской области материальные ценности осужденного в наш регион не поступали. А Саратовская областная прокуратура уведомила мужчину, что изъятые у него в СИЗО-1 цепочка и крест направлены в УФСИН России по Тамбовской области.

Осужденный обратился к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину, который направил запросы в Управление Федеральной почтовой службы Тамбовской области, Управление Федеральной почтовой службы Саратовской области, СИЗО-1.

- На основании полученных ответов и с учетом отчетов об отслеживании почтовых отправлений установлено, что ценные для осужденного вещи находятся на временном хранении в почтовом отделении города Саратова, - рассказали в аппарате Уполномоченного. – Сотрудники бухгалтерии СИЗО-1 забрали их и направили в колонию №4. Сейчас предметы возвратили законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU