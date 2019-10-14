Пьяный тамбовчанин угнал машину и поехал на ней к другу в соседнюю область

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-14T17:03:48+03:00

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Сотрудники Умётского отделения полиции раскрыли угон автомобиля. 13 октября в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля из с. Софьинка Умётского района. Вскоре, с помощью полученной информации, работники госавтоинспекции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель поселка.

На опросе мужчина рассказал, что утром 13 октября решил покататься на чужом автомобиле ВАЗ-21093, который принадлежал местному пенсионеру. Машина стояла во дворе, недалеко от дома угонщика. Мужчина решил доехать на чужом авто до своего знакомого в соседнюю область. В итоге его задержали территории Пензенского региона пьяным и без документов. Машину он не повредил, её вернут владельцу. Ранее угонщик уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Наказанием послужит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо до пяти лет лишения свободы. Кроме того, угонщику придется возместить ущерб, причиненный машине.

ИСТОЧНИК KP.RU