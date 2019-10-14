2019-10-14T17:03:48+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин угнал машину и поехал на ней к другу в соседнюю область

Мужчина решил покататься на ВАЗе местного пенсионера
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Умётского отделения полиции раскрыли угон автомобиля. 13 октября в дежурную часть поступило сообщение об угоне автомобиля из с. Софьинка Умётского района. Вскоре, с помощью полученной информации, работники госавтоинспекции установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель поселка.

На опросе мужчина рассказал, что утром 13 октября решил покататься на чужом автомобиле ВАЗ-21093, который принадлежал местному пенсионеру. Машина стояла во дворе, недалеко от дома угонщика. Мужчина решил доехать на чужом авто до своего знакомого в соседнюю область. В итоге его задержали территории Пензенского региона пьяным и без документов. Машину он не повредил, её вернут владельцу. Ранее угонщик уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - Наказанием послужит штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо до пяти лет лишения свободы. Кроме того, угонщику придется возместить ущерб, причиненный машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская область вошла в топ-10 регионов по строительству жилых домов
Грибники нашли недалеко от тубдиспансера тело пропавшей месяц назад тамбовчанки
Тамбовская область присоединится к географическому диктанту
Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове составил 137,5 миллионов рублей
На Покровской ярмарке в Тамбове «взяли» карманников
На Тамбовщине пьяный водитель влетел в ВАЗ: два человека погибли и два пострадали
На Тамбовщине пройдут Дни Германии
Тамбовчанина поймали на хранении конопли
В Тамбове на торги выставят четыре помещения в «Доме купца II гильдии В.К. Венедиктова: начальная цена – 1 миллион рублей
Пьяный тамбовчанин угрожал своей жене ножом
На Тамбовщине 2-летний мальчик получил травмы при столкновении автомобилей
На Тамбовщине задержали взяточника из Саратовской области
В Мичуринске проведут «Кросс наукограда»