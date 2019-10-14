Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове составил 137,5 миллионов рублей
В Тамбове подсчитали товарооборот Покровской ярмарки. По данным администрации города Тамбова, он составил 137,5 млн. рублей, что на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. За два дня тамбовчане купили 39 тонн мяса и мясных изделий, 15 тонн мяса птицы, 12 тонн колбас полукопченых и варено-копченых, 5 тонн колбас вареных и 3 тонны сосисок и сарделек. Реализовано около 20 тонн рыбы, из которой 10 тонн мороженой, 8 тонн живой и 2 тонны копченой, соленой и вяленой.
Большим спросом пользовалась рыбаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Также продано 16 тонн молока и молочной продукции, 3 тонны масла сливочного, 5 тонн сыра, 19 тысяч десятков яиц.
- Кроме того, на IX Международной Покровской ярмарке покупатели приобрели 9 тонн муки, по 2 тонны риса, гречки и вермишели, 19 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Также реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн мед и продуктов пчеловодства.
Гости купили 19 тонн медаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU