Товарооборот Покровской ярмарки в Тамбове составил 137,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-14T15:53:20+03:00

Это на 17 миллионов больше, чем годом ранее

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В Тамбове подсчитали товарооборот Покровской ярмарки. По данным администрации города Тамбова, он составил 137,5 млн. рублей, что на 17 миллионов больше, чем в прошлом году. За два дня тамбовчане купили 39 тонн мяса и мясных изделий, 15 тонн мяса птицы, 12 тонн колбас полукопченых и варено-копченых, 5 тонн колбас вареных и 3 тонны сосисок и сарделек. Реализовано около 20 тонн рыбы, из которой 10 тонн мороженой, 8 тонн живой и 2 тонны копченой, соленой и вяленой.

Большим спросом пользовалась рыбаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Также продано 16 тонн молока и молочной продукции, 3 тонны масла сливочного, 5 тонн сыра, 19 тысяч десятков яиц.

- Кроме того, на IX Международной Покровской ярмарке покупатели приобрели 9 тонн муки, по 2 тонны риса, гречки и вермишели, 19 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Также реализовано 28 тонн сахара, 3 тонны зерна, подсолнечника и зернопродуктов, 51 тонна подсолнечного масла и 19 тонн мед и продуктов пчеловодства.

Гости купили 19 тонн медаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU