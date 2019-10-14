На Покровской ярмарке в Тамбове «взяли» карманников
По данным регионального УМВД серьезных происшествий и преступлений на Покровской ярмарке в этом году не произошло. Как и в прежние годы посетителей ярмарки пропускали на ее территорию через рамки металлоискателей (всего их было установлено 17), сумки осматривали. Под запретом был алкоголь, любое оружие и конечно же, взрывчатые вещества. Как рассказали полицейские, в этом году проведением такого многолюдного мероприятия решили воспользоваться преступники, правда их удалось обезвредить еще до того, как они начали свою «деятельность».
- На территории ярмарки сотрудники полиции задержали группу жителей города Воронежа, которая намеревалась совершить серию карманных краж, а также женщину, которая путем подлома банкноты пыталась обмануть женщину-торговца, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемых доставили в ближайший отдел внутренних дел для проведения проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU