2019-10-14T15:01:03+03:00
Общество

На Покровской ярмарке в Тамбове «взяли» карманников

Полицейские задержали группу из Воронежа до того, как они развернули бурную деятельность
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Гостей ярмарки пропускали через рамки металлоискателейГостей ярмарки пропускали через рамки металлоискателей
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По данным регионального УМВД серьезных происшествий и преступлений на Покровской ярмарке в этом году не произошло. Как и в прежние годы посетителей ярмарки пропускали на ее территорию через рамки металлоискателей (всего их было установлено 17), сумки осматривали. Под запретом был алкоголь, любое оружие и конечно же, взрывчатые вещества. Как рассказали полицейские, в этом году проведением такого многолюдного мероприятия решили воспользоваться преступники, правда их удалось обезвредить еще до того, как они начали свою «деятельность».

- На территории ярмарки сотрудники полиции задержали группу жителей города Воронежа, которая намеревалась совершить серию карманных краж, а также женщину, которая путем подлома банкноты пыталась обмануть женщину-торговца, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Подозреваемых доставили в ближайший отдел внутренних дел для проведения проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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