Тамбовская область присоединится к географическому диктанту

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-14T16:00:46+03:00

Продемонстрировать свои знания может каждый Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Принять участие в акции можно на одной из 35 площадок

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27 октября тамбовчане смогут блеснуть своими знаниями в области географии. В этот день пройдет всероссийская акция «Географический диктант», к которой наш регион присоединяется ежегодно вот уже в пятый раз.

Написать диктант может каждый желающий на одной из 35 зарегистрированных площадок. Вход свободный, начало диктанта в 12.00.

- Самыми массовыми площадками в Тамбове традиционно станут корпус ТГУ имени Державина, на Комсомольской площади, библиотека имени Пушкина и многопрофильный кадетский корпус имени Дёмина, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Ежегодно в акции принимает участие около 2,5 тысяч тамбовчан. В прошлые годы жители региона демонстрировали хорошие географические знания. В регионе всегда есть «стобальники». Однако высокий балл демонстрируют работающие и пенсионеры, а вот школьники отстают.

Подробнее о работе площадок можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU