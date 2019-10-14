Тамбовская область присоединится к географическому диктанту
27 октября тамбовчане смогут блеснуть своими знаниями в области географии. В этот день пройдет всероссийская акция «Географический диктант», к которой наш регион присоединяется ежегодно вот уже в пятый раз.
Написать диктант может каждый желающий на одной из 35 зарегистрированных площадок. Вход свободный, начало диктанта в 12.00.
- Самыми массовыми площадками в Тамбове традиционно станут корпус ТГУ имени Державина, на Комсомольской площади, библиотека имени Пушкина и многопрофильный кадетский корпус имени Дёмина, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Ежегодно в акции принимает участие около 2,5 тысяч тамбовчан. В прошлые годы жители региона демонстрировали хорошие географические знания. В регионе всегда есть «стобальники». Однако высокий балл демонстрируют работающие и пенсионеры, а вот школьники отстают.
Подробнее о работе площадок можно узнать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU