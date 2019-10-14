2019-10-14T14:31:46+03:00
Происшествия

На Тамбовщине пьяный водитель влетел в ВАЗ: два человека погибли и два пострадали

Нарушителю грозит до 15 лет колонии
Магдалина Кочнева
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Виновник ДТП потерял управление автомобилем и вылетел на встречную полосуВиновник ДТП потерял управление автомобилем и вылетел на встречную полосу
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Заместитель прокурора Сосновского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего тамбовчанина. Утром 7 июня пьяный мужчина ехал на своём «Фольксваген транспортер» в районе с. Ольхи Сосновского района. Он сильно превысил скорость, потерял контроль над автомобилем и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2110.

В результате ДТП две пассажирки отечественного авто скончались на месте от полученных травм, водитель ВАЗа сильно пострадал. 15-летний подросток получил легкие травмы.

- Виновника аварии заключили под стражу. Уголовное дело для рассмотрения направили в Сосновский районный суд, - рассказали в областной прокуратуре.

Тамбовчанин обвиняется в совершении преступления по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц). Теперь мужчине грозит от восьми до пятнадцати лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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