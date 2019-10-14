В Тамбове на торги выставят четыре помещения в «Доме купца II гильдии В.К. Венедиктова: начальная цена – 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-14T13:12:16+03:00

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Администрация города Тамбова планирует продать четыре нежилых помещения в памятнике, расположенном на ул. Интернациональная/Красная, 43/1. Как следует из проекта постановления, внесенного на рассмотрение Тамбовской городской Думы, реализации подлежит одно нежилое помещение, расположенное на первом этаже, его площадь составляет почти 13 кв. м., а стоимость определена в размере 105,6 тыс. рублей. Еще три помещения, которые город намерен передать в частные руки находятся на втором этаже исторического здания. Их площади составляют 37,2 кв.м., 19,7 кв. м . и 74,6 кв. м. Цена установлена соответственно 258,4 тыс. рублей, 136,8 тыс. рубле и 518,3 тыс. рублей.

Все нежилые помещения продаются одним лотом, начальная стоимость которого установлена в размере 1 миллиона 19 тысяч рублей. Как следует из проекта, покупатель обязан будет обеспечить финансирование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта культурного наследия.

- Срок выполнения этих условий конкурса - 2 года 4 месяца, - говорится в документации.

Напомним, дом купца Венедиктова построен в начале XX века воронежским архитектором Владимиром Фрейманом, который с 1902 г. работал в Тамбове. Здание выполнено в так называемом «неорусском» стиле, который достиг пика популярности как раз в начале прошлого столетия. В этом стиле построены здания Государственного исторического музея и Третьяковской галереи в Москве. Несколько лет назад в здании произошел пожар, после которого его состояние стало стремительно ухудшаться.

ИСТОЧНИК KP.RU