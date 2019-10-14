На Тамбовщине пройдут Дни Германии

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-14T14:01:12+03:00

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С 24 октября по 1 ноября в области пройдет XIII Международный фестиваль «Дни Германии в Тамбове». Ежегодно он проводится при поддержке посольства ФРГ в России и немецкого культурного центра им. Гёте. Его цель – расширение образовательных и культурных связей России с Германией.

В программе - концерты и спектакли, мастер-классы и лекции, конференции и презентации, тематические выставки, экскурсии, онлайн-викторины и многое другое. Всего 35 мероприятий, которые пройдут на разных площадках.

Среди заявленных участников – Российская академия музыки имени Гнесиных (Москва), музыканты и учёные из Москвы и Саратова, методисты из Московского Гёте-Института и, конечно же, музыканты из Германии. В этом году ТГМПИ им. С. В. Рахманинова пригласил следующих немецких гостей: Маргарита Глок – директор Школы искусств (аккордеон, г. Мюлаккер); Даниил Австрих – доцент Высшей школы музыки (скрипка, г. Кёльн); Никита Волов – доцент Высшей школы музыки имени Эйслера (фортепиано, г. Берлин).

Немецкие музыканты дадут серию мастер-классов, а также продемонстрируют своё мастерство в одной из концертных программ. Вместе с педагогами Рахманиновского института и Саратовской государственной академии имени Л. В. Собинова, гости из Германии будут оценивать участников VII Международного конкурса «Путь к совершенству» – главного события Дней Германии в Тамбове. В нем примут участие музыканты из Тамбовской, Саратовской, Московской, Рязанской, Липецкой, Белгородской, Воронежской, Калининградской, Муромской, Красноярской, Оренбургской областей, Камчатского края и Германии.

В Год театра афиша Фестиваля порадует спектаклями от коллектива института им. Бориса Щукина (Москва), Тамбовского молодёжного театра и Мичуринского драматического театра.

ТГУ имени Г. Р. Державина тоже подготовил целый ряд мероприятий. В том числе, совместно с представителями московского Гёте-Института и Тамбовским обществом Гёте.

- Торжественное открытие фестиваля «Дни Германии в Тамбове» состоится 25 октября в 18:30 в Рахманиновском зале ТГМПИ, - сообщает пресс-служба областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU