2019-10-14T13:31:19+03:00
Происшествия

Тамбовчанина поймали на хранении конопли

Мужчина нарвал и высушил растение для личного употребления
Магдалина Кочнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жердевский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за приобретение и хранение наркотиков. В июле мужчина нарвал листья дикой конопли и принес их к себе в надворную постройку, где стал сушить для личного потребления. Впоследствии у тамбовчанина изъяли почти 60 граммов наркотика.

Мужчина обвинили в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

- В наказание суд назначил тамбовчанину 180 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбове на торги выставят четыре помещения в «Доме купца II гильдии В.К. Венедиктова: начальная цена – 1 миллион рублей
Пьяный тамбовчанин угрожал своей жене ножом
На Тамбовщине 2-летний мальчик получил травмы при столкновении автомобилей
На Тамбовщине задержали взяточника из Саратовской области
В Мичуринске проведут «Кросс наукограда»
Виновник аварии на Тамбовщине, в которой погиб подросток, бросил еще живого пассажира и сбежал
Сбербанк провел в Воронеже бизнес-форум «Своё дело»: диагностика вашего бизнеса»
В Тамбовской области снизилось число самоубийств
В Советском районе Тамбова ввели карантин по бешенству
Под Тамбовом загорелась пилорама
Знаменская детская школа искусств закупила новые инструменты и оборудование
На второй день Покровской ярмарки тамбовчан угостили картошкой и окрошкой
В Тамбовской области покажут спектакль по «Калине красной» Василия Шукшина
Тамбовские предприятия откроют турникеты
14-летний подросток погиб в аварии на тамбовской трассе
Мэр Тамбова спела перед гостями Покровской ярмарки
В Тамбове проходит первый день Покровской ярмарки
Тамбовский спортсмен выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе
В Тамбове наградили молодых предпринимателей
Во время разборок житель Тамбовщины переломал руки собутыльнику
Гостей Покровской ярмарки ждут спортивные состязания
В Тамбовской области водитель легковушки пострадал при столкновении с фурой
На время проведения Покровской ярмарки в Тамбове вводится ограничение движения
Автобус насмерть сбил пешехода в Тамбовской области
Тамбовская область лидирует по уровню диспансеризации