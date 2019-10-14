Тамбовчанина поймали на хранении конопли

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-14T13:31:19+03:00

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Жердевский районный суд вынес приговор 52-летнему местному жителю за приобретение и хранение наркотиков. В июле мужчина нарвал листья дикой конопли и принес их к себе в надворную постройку, где стал сушить для личного потребления. Впоследствии у тамбовчанина изъяли почти 60 граммов наркотика.

Мужчина обвинили в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

- В наказание суд назначил тамбовчанину 180 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU