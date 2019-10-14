На Тамбовщине 2-летний мальчик получил травмы при столкновении автомобилей

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-14T12:46:32+03:00

Травмы в аварии получила молодая мать и ее сын Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал маленький мальчик, произошла 12 октября в 15 часов 10 минут на улице Мичуринская около дома №58 города Жердевки. Как рассказали в региональном УГИБДД, 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Opel Astra», пытаясь повернуть направо, столкнулась с «ВАЗ-21124», за рулем которого находилась 24-летняя женщина. В момент аварии в салоне отечественного авто находился ее сын – двухлетний мальчик.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и ребенок получили травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU