2019-10-14T12:46:32+03:00
Происшествия

На Тамбовщине 2-летний мальчик получил травмы при столкновении автомобилей

В машину, где находился ребенок, въехала иномарка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Травмы в аварии получила молодая мать и ее сынТравмы в аварии получила молодая мать и ее сынФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал маленький мальчик, произошла 12 октября в 15 часов 10 минут на улице Мичуринская около дома №58 города Жердевки. Как рассказали в региональном УГИБДД, 57-летняя женщина-водитель автомобиля «Opel Astra», пытаясь повернуть направо, столкнулась с «ВАЗ-21124», за рулем которого находилась 24-летняя женщина. В момент аварии в салоне отечественного авто находился ее сын – двухлетний мальчик.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21124» и ребенок получили травмы, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД. - Медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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