2019-10-14T13:03:19+03:00
Происшествия

Пьяный тамбовчанин угрожал своей жене ножом

Напуганная супруга тут же обратилась в полицию
Магдалина Кочнева
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В Мичуринском районе задержали мужчину за угрозу убийством. Вечером 11 октября в дежурную часть полиции с. Старое Тарбеево поступило сообщение от 38-летней женщины.

Выехавшие на место полицейские установили, что муж тамбовчанки был пьян и между супругами возникла ссора. 50-летний мужчина, размахивая ножом, стал угрожать своей жене. Она, сильно испугавшись, обратилась в органы правопорядка.

Тамбовчанина задержали и доставили в отдел полиции для дачи показания. Кухонный нож изъяли и отправили на экспертизу. Как выяснилось, он часто злоупотребляет спиртным и уже не раз задерживался.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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